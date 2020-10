La création du dispositif « Territoires zéro chômeur de longue durée »

Territoires zéro chômeur de longue durée est initié par ATD Quart Monde en 2016. Un an après son lancement, une expérimentation menée sur 10 territoires est entamée afin de lutter durablement contre le chômage.

Ce dernier a un coût non négligeable pour l’État, à travers le versement des aides à l’emploi comme les allocations chômage et les dépenses sociales, les allocations logement ou le RSA notamment. Il est évalué à 43 milliards d’euros chaque année selon l’association TZCLD : un manque à gagner important qui peut être compensé par la création d’emplois. Pour cela, le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est instauré, alimenté par l’État, les collectivités territoriales et des structures privées. Grâce à lui, des entreprises à but d’emploi (EBE) ont été fondées au sein des 10 territoires, destinées à recruter dans plusieurs domaines utilitaires. Elles ont permis l’embauche en CDI d’un millier d’ex-chômeurs, auparavant sans emploi depuis un an.