Le 0 800 360 360 est un nouveau numéro gratuit pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants. Il est utile pour trouver des solutions d’accompagnement pendant la crise liée au Covid-19. Pour le moment, cette ligne n’est expérimentée que dans 24 départements, avant un déploiement national dans les prochaines semaines. Décryptage.

Ce numéro de téléphone ne devait être opérationnel qu’en 2021 . Cependant l’épidémie de Covid-19 a précipité les choses et a presque imposé au Président de la République d’anticiper la mise en place de ce soutien promis en février dernier. À ce titre, c’est Sophie Cluzel, secrétaire d’État au handicap qui a officialisé son lancement le 5 juin dernier, lors d’une visite en Nouvelle-Aquitaine, région pilote.

La crise du Covid-19 a plongé encore plus dans la précarité — tant financière que sanitaire — nombre de personnes en situation de handicap, et les aidants sont épuisés. Afin de les appuyer au quotidien, le 0 800 360 360 est un nouveau numéro vert qui vient d’être déployé au niveau national.

À quoi sert le 0 800 360 360 ?

Ce numéro de téléphone s’adresse donc aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants. Il est également accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

En appelant ce numéro, il est possible de trouver une solution d’accompagnement temporaire ou définitive grâce aux ressources des diverses organisations partenaires.

Une équipe de proximité, appelée « communautés 360 », prend en charge les appels. Elle réunit l’ensemble des acteurs locaux impliqués dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Ainsi, MDPH (Maisons départementales des personnes handicapées), associations gestionnaires d’établissements et de services, hôpitaux, médecins de ville, réseaux de solidarité, etc. sont mobilisés et travaillent main dans la main pour venir en aide aux personnes en situation de handicap ou aux aidants.

Pour le moment, les appels qui ne peuvent être pris en charge par les équipes territoriales sont transférés vers une plateforme d’écoute et de soutien qui est également opérationnelle depuis le 8 juin.