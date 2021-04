En 2021, le calendrier des vacances de printemps est le même pour toute la France. Les parents en télétravail doivent à la fois veiller sur leurs enfants et maintenir leur activité professionnelle : une tâche qui est loin d’être aisée. Comme l’année passée, le portail des caisses d’allocations familiales (CAF) leur vient en aide en proposant de multiples activités. Au programme : lecture, cuisine, jeux et bien d’autres.

Monenfant.fr anime les vacances de vos enfants « Ces vacances de printemps doivent être, pour les élèves comme pour les parents, une période de repos nécessaire après des mois éprouvants marqués par la crise sanitaire », a déclaré le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Mais il est difficile pour les parents de se reposer tout en alternant travail à la maison et garde d’enfants. En effet, si les assistantes maternelles ont le droit de poursuivre leur activité, les accueils de loisirs et les crèches sont fermés, privant les parents d’une solution de garde. En outre, beaucoup d’entre eux hésitent à confier leurs enfants aux grands-parents pour protéger leur santé. Alors, comment faire pour les divertir durant les deux prochaines semaines ? Lors du premier confinement, le site monenfant.fr a mis en place un programme varié avec chaque jour de nouvelles activités créatives et ludiques. En 2021, la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) réitère l’expérience avec l’appui de ses partenaires, dont le ministère de l’Éducation nationale, la Ligue de l’enseignement ou encore le Réseau Môm'artre. « Tous les contenus sont vérifiés et leur qualité a été contrôlée par nos équipes », a par ailleurs assuré Édith Voisin, responsable du pôle famille, enfance, jeunesse à la CNAF. #COVID19 Mes vacances à la maison !



Comme en 2020, la @cnaf_actus et ses partenaires proposent chaque jour sur https://t.co/idCyDgR4sS de nouvelles activités et des conseils pour occuper vos enfants :https://t.co/ybvCDFfs4x pic.twitter.com/6NJRTsPfP8 — Allocations Familiales (@cnaf_actus) April 9, 2021

Des activités par thème Concrètement, le programme est adapté tous les jours et comporte des activités pour tous les âges. Certaines sont également accessibles pour les enfants en situation de handicap. Elles sont répertoriées dans huit rubriques différentes : Découvrir ;

Créer ;

Jouer ;

Lire et écouter ;

Cuisiner ;

Bouger et se détendre ;

Des activités adaptées ;

Le coin des ados. À titre d’exemples, vos enfants pourront regarder des courts-métrages, créer une bande dessinée, participer à un concours de podcast, apprendre le hip-hop, etc. En outre, chaque jour, du lundi 12 au vendredi 23 avril, un programme thématique est mis en ligne, composé d’activités manuelles, d’une recette pour le déjeuner et de temps calmes. Hier, il transformait les enfants en super-héros ou super-héroïne et aujourd’hui il les fait embarquer pour un tour du monde. Entre la fabrication d’un dragon en origami, le cours de salsa, la cuisine de samoussas et les histoires de plusieurs jeunes à travers le monde, il leur est impossible de s’ennuyer. Seul bémol : les activités reposent en grande partie sur des outils et du contenu numérique (audio et vidéo). Cela peut constituer un frein pour les familles qui ne disposent pas du matériel adéquat ou celles qui tentent de réduire le temps passé devant les écrans.

Une autre initiative : les cahiers d’activités Môm’ à la Maison L’association Môm'artre, partenaire de monenfant.fr, s’est mobilisée dès le premier confinement pour créer des activités pédagogiques. Elles sont évidemment réalisables à la maison et peuvent prendre de quelques minutes à quelques heures. Au total, 4 cahiers d’activités sont nés de cette initiative. Le dernier propose notamment de danser à la manière de Niki de Saint Phalle, dessiner comme Paul Klee ou créer une mosaïque. Ces ateliers développeront sans aucun doute la créativité de vos enfants et réveilleront l’artiste qui sommeille en eux. Joliment illustrée, chaque activité comporte une indication concernant sa difficulté et des consignes plus ou moins longues. Attention, les plus petits auront besoin d’être accompagnés par l'un des parents pour comprendre le texte et mener à bien l’atelier.