Les assistantes maternelles pourront-elles accueillir des enfants à partir de ce samedi 3 avril ? Rien n’est moins sûr. Jeudi, Matignon avait annoncé qu’elles ne garderaient plus d’enfants pendant les trois prochaines semaines, pour s’aligner sur les crèches fermées. Mais la décision ne semble finalement pas arrêtée. La question sera tranchée ce vendredi.

Assistantes maternelles : l'accueil d'enfants sera-t-il suspendu ?

Mercredi 31 mars, Emmanuel Macron annonçait la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées jusqu’au 26 avril. Afin d’être « en cohérence » avec les crèches, les services du Premier ministre ont indiqué que les assistantes maternelles et les maisons d’assistantes maternelles (Mam) ne pourraient plus accueillir d’enfants pendant trois semaines. Cette annonce a immédiatement suscité de nombreuses réactions de la part des parents qui risquent de se retrouver sans solution de garde. Mais jeudi soir, Matignon a fait marche arrière en précisant que le sujet était encore sur la table.

Le gouvernement devrait également se prononcer sur le régime d’indemnisation des assistantes maternelles qui ne pourront poursuivre leur activité. Le dispositif d’activité partielle est envisagé.

Ce débat entre en contradiction avec les décisions prises lors du premier confinement. En effet, les assistantes maternelles avaient obtenu l’autorisation d’accueillir 6 enfants, au lieu de 4. Et celles qui n’avaient pas pu maintenir leur activité en mars dernier avaient bénéficié d’un dispositif d’indemnités exceptionnelles.