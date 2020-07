Une étude en ligne appelée « CoVaPred » a été lancée à l’attention des 18-64 ans résidant en France métropolitaine. L’objectif est d’évaluer les mesures de protection prises contre le Covid-19 et le nombre de personnes souhaitant se faire vacciner lorsque cela sera possible.

Un questionnaire en ligne de 15 minutes anonyme

L’étude « CoVaPred » se présente sous la forme d’un QCM en ligne d’une quinzaine de questions. Il faut compter une quinzaine de minutes pour y répondre.

Cette étude a pour but, d’une part, de déterminer si les mesures de lutte contre la propagation du Covid-19 ont été adoptées par la population et si elles sont toujours suivies, et d’autre part, de déterminer le nombre de personnes ayant l’intention de se faire vacciner lorsqu’un vaccin sera disponible.

Le questionnaire sera accessible jusqu’à la fin de l’année 2020. Toutes les réponses sont anonymisées et ne sont utilisées qu’à des fins statistiques et non commerciales. Ces résultats devraient faire l’objet de publications scientifiques.