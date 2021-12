Pour renforcer leur protection face au coronavirus et pour conserver la validité de leur pass sanitaire, les Français se sont rués sur les prises de rendez-vous pour faire leur dose de rappel. Et dans certaines communes, il n’est pas possible de recevoir une nouvelle injection avant plusieurs semaines. Voici donc quelques astuces pour trouver un créneau plus rapidement.

S’inscrire sur le site Covidliste ou aller sur Vite ma dose Alors que la plupart des personnes se rendent sur Doctolib, il existe pourtant d’autres alternatives. Par exemple, le site Covidliste met en relation des professionnels de santé (pharmaciens, médecins, etc.) qui ont encore des doses disponibles et des patients qui souhaitent recevoir l’injection. Dans les faits, il suffit de s’inscrire gratuitement sur cette plateforme en ligne en renseignant sa date de naissance ainsi que son adresse, son numéro de téléphone et son email. Puis, les personnes volontaires sont alertées dès qu’une dose est disponible à proximité de leur domicile. De son côté, le site Vite ma dose répertorie les créneaux de vaccination de 10 plateformes : Doctolib, Maiia, MaPharma, Keldoc, AvecMonDoc, Ordoclic, Valwin, Clikodoc, Bimedoc et MeSoigner. Autrement dit, c’est plus simple de trouver un rendez-vous. D’ailleurs, n’hésitez pas à regarder ces plateformes quotidiennement. En effet, de nouveaux créneaux de vaccination peuvent apparaître tous les jours.

Se faire vacciner dans sa pharmacie de quartier, par son médecin traitant ou par la médecine du travail Les médecins de ville et les pharmaciens participent également à la campagne de vaccination. N’hésitez pas à contacter le secrétariat de votre médecin traitant ou de vous rendre dans une officine pour savoir si ces professionnels de santé ont encore des doses à administrer. Et comme le rappelle le site l’assurance maladie, il est également possible de se faire vacciner par la médecine du travail. Pour être concret, les salariés qui ont moins de 55 ans pourront se faire administrer le vaccin Moderna et ceux qui sont plus âgés pourront bénéficier du vaccin AstraZeneca.