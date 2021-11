Ce jeudi 25 novembre, Olivier Véran a annoncé que le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes. Concrètement, tous les plus de 18 ans pourront se faire administrer cette nouvelle dose à partir de ce samedi 27 novembre. Et pour inciter le plus de monde à se faire vacciner, le ministre de la Santé a révélé que le pass sanitaire sera désactivé si cette 3e dose n’est pas effectuée à temps.