Pour les animaux qui restent en extérieur toute la journée, veillez à laisser le bol à l’ombre . Et dans la mesure du possible, un point d’eau (bassine, petite piscine, etc.) leur permettant de se rafraîchir est également appréciable.

Les chiens ne régulent pas leur température comme l’homme . Ils n’ont pas autant de glandes sudoripares. De ce fait, ils évacuent la surchauffe corporelle en tirant la langue. Or, au-delà de 40 °C, cela n’est pas très efficace, et ils peuvent mourir d’un gros coup de chaud. C’est la raison pour laquelle il ne faut jamais laisser un chien dans une voiture au soleil , même si les fenêtres sont ouvertes. Les températures peuvent y avoisiner les 50 degrés et provoquer la mort de l’animal.

D’autres animaux souffrent aussi de la chaleur

Durant les fortes chaleurs, les températures des aquariums peuvent aussi augmenter. Si l’eau monte aux alentours des 30 °C, cela peut avoir de graves conséquences pour les poissons. Il est préconisé d’ouvrir le bassin et de couper l’éclairage. Un ventilateur non loin peut aussi aider à maintenir une température correcte. Dans des cas extrêmes, des glaçons dans l’eau peuvent aussi être une alternative, mais attention aux trop grandes variations de température.

Les périodes de canicule provoquent de nombreuses pertes dans les troupeaux. Avec la sécheresse l’herbe ne pousse plus, et le bétail n’a plus de quoi s’alimenter. Les éleveurs peuvent donc être contraints de compléter l’alimentation de leurs bêtes avec une partie du stock de l’hiver, ce qui peut être préjudiciable pour certains. Quant aux volailles élevées en bâtiment, la chaleur les fait suffoquer et elles peuvent succomber à la suite d’un coup de chaud.

Chez les animaux sauvages, les fortes chaleurs font également des victimes. Par exemple, l’été les hérissons sont encore en période d’allaitement. Et si l’eau se raréfie, la mère ne produit plus de lait, provoquant ainsi le décès de ses petits.

Les oiseaux ont également besoin d’eau pour sauver les plus jeunes encore dépendants. Les oisillons déshydratés ont tendance à vouloir quitter le nid plus tôt pour trouver de l’eau et cela peut leur être fatal.