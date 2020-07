Afin de protéger aussi bien le locataire que le propriétaire, la loi française impose d’établir un contrat de location au moment de l’entrée dans les lieux d'un nouvel habitant. Il contient plusieurs informations concernant à la fois les parties et l’habitation. Il faut également savoir que le contrat de location diffère entre un logement meublé et vide. Quelles sont les règles à respecter pour le remplir ?

Il est conseillé de rédiger le contrat de bail en utilisant un contrat type, mais il est également possible de le réaliser sur papier libre. Il doit avoir la forme d’un acte sous-seing privé ou d’un acte authentique . Toutes les parties impliquées (le locataire, le propriétaire et la personne se portant caution) sont tenues d’apposer leur signature en bas du document. Un exemplaire de ce contrat doit être remis à chacun.

De plus, le propriétaire doit mentionner le montant du loyer et son mode de règlement (par chèque ou virement bancaire), le montant du dernier loyer réglé par le locataire sortant et celui du dépôt de garantie.

Quelle est la durée d’un contrat de location d'un logement non meublé ?

Généralement, le contrat de location d'un logement non meublé porte sur une durée de 3 ans. Il est toutefois possible de réduire cette durée à un minimum d’un an. Pour cela, le propriétaire notifie sa volonté de récupérer le bien et la justifie par un motif professionnel ou familial. Si le propriétaire est une personne morale, la durée du contrat est fixée à 6 ans.

Le locataire peut résilier le bail à tout moment et doit alors respecter un préavis de 3 mois. Sous certaines conditions, ce délai se réduit à un mois seulement.