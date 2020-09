Le coliving pourrait bien être plus qu’une alternative de fortune lorsque l’on a un budget serré ou que l’on déménage fréquemment. Cette nouvelle forme de colocation est de plus en plus choisie par les salariés, notamment dans les grandes villes. Le point sur ce nouveau mode d’habitat partagé et sur les avantages qu’il offre.

Les espaces de coliving sont gérés par des entreprises et fonctionnent comme des hôtels. Les locataires peuvent faire une demande en ligne et payer à la semaine ou au mois . C’est un mode d’habitat très pratique pour les nomades digitaux, les travailleurs indépendants, mais aussi pour les personnes en déplacement professionnel, ou récemment divorcées, etc.

Les avantages du coliving

Quasiment tous les espaces de coliving sont conçus de la même façon. Ils sont constitués d’un espace privatif pour chaque locataire qui inclut une salle de bain et des w.c., parfois une kitchenette et des espaces communs comme une grande cuisine, un grand salon, un espace de travail, un jardin, etc.

Pour certains actifs, notamment dans les grandes villes, le coliving permet d’avoir accès à un espace de vie plus grand et plus chaleureux qu’ils ne pourraient pas s’offrir s’ils habitaient seuls.

Un des autres avantages de ce mode d’habitat partagé est de sortir de l’isolement. Habiter dans un espace de coliving, c’est la garantie de vivre avec des gens motivés pour faire des choses ensemble : regarder un film, aller faire du sport, cuisiner, etc. Certains lieux se conçoivent d’ailleurs autour d’un centre d’intérêt commun. Par exemple, il existe des logements pour les sportifs incluant une salle de sport et un abonnement télé aux chaînes sportives. D’autres lieux disposent d’un espace yoga et méditation pour les personnes intéressées par les activités « bien-être ». Des habitats où l’écologie est à l’honneur et qui proposent des ateliers compost ou permaculture par exemple existent aussi.