Le prêt accession d’Action Logement change pour permettre à un plus grand nombre de salariés de concrétiser des projets d’acquisition ou de construction. Désormais, ils peuvent bénéficier d’un meilleur taux d’intérêt, d’un montant plus élevé et d’une durée de remboursement plus longue : un coup de pouce salutaire pour les futurs propriétaires.