Les mesures de la loi EGalim pour la restauration collective

La loi du 30 octobre 2018 portant sur l’agriculture et l’alimentation, dite loi EGalim, est très exactement une loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ». Elle fixe un certain nombre de mesures et d’objectifs pour la restauration collective, dont les cantines scolaires.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, elle y a interdit les ustensiles en plastique à usage unique, ainsi que les bouteilles d’eau plate en plastique. Par ailleurs, elle a interdit aux établissements de restauration collective de détruire les restes alimentaires encore consommables. De plus, depuis le 1er novembre 2019 et jusqu’au 1er novembre 2021, les cantines scolaires sont tenues de servir, à titre d’expérimentation, un menu végétarien par semaine.

La restauration scolaire devra appliquer de nouvelles mesures dans les mois et années à venir. À partir du mois d’octobre 2020, des conventions de dons alimentaires devront être proposées aux associations habilitées et des démarches supplémentaires de lutte contre le gaspillage alimentaire sont attendues.

Par ailleurs, à l’horizon 2022, au moins 50 % des produits servis devront être de qualité et durables, et 20 % d’entre eux devront être issus de l’agriculture biologique. À partir de 2025, ou de 2028 si la commune compte moins de 2 000 habitants, les contenants alimentaires en plastique seront interdits.