Pour rappel, les allocations familiales sont automatiquement versées à partir du deuxième enfant à charge de moins de 20 ans. Le montant mensuel varie selon le nombre d’enfants dans le foyer, de leur âge, mais aussi de vos ressources.

Ainsi, le montant de vos allocations familiales en 2021 est calculé en fonction de votre revenu net catégoriel de 2019. Concrètement, tous les revenus du ménage sont pris en compte (salaires, revenus fonciers, etc.) alors que les abattements fiscaux et les charges (pension alimentaire, etc.) sont déduits du total.

En tout, il existe trois tranches de ressources.