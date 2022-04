À l’instar de plusieurs prestations de la CAF (RSA, prime d’activité, etc.), trois allocations Pôle emploi ont augmenté de 1,8 % au 1er avril 2022. Pour mémoire, leur montant est réactualisé chaque année en tenant compte de l’évolution des prix à la consommation. Avec une inflation qui atteint des sommets, la revalorisation s’en trouve affectée et s’avère plus élevée que les années précédentes. Un décret publié au JO le 7 avril a divulgué officiellement les nouveaux montants de l’ASS, l’ATA et l’AER, qui s’appliquent à compter du 1er avril 2022 et jusqu’au 31 mars 2023.