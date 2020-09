Pas de hausse d’impôt malgré la situation économique

En 2019, en pleine crise des Gilets jaunes, le gouvernement avait souhaité faire bénéficier de nombreux ménages d’un coup de pouce fiscal : le taux d’imposition de la première tranche de l’impôt sur le revenu, qui concerne 12 millions de foyers, avait été abaissé de 14 % à 11 %.

Comme l’avait affirmé Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, il n’y aura pas de hausse d’impôt en 2021, et le geste fiscal de 2019 n’est pas remis en cause. En revanche, pas de nouveau coup de pouce : seule l’inflation est prise en compte, ce qui fait reculer très légèrement l’entrée dans les tranches de l’impôt.

La redevance télévisuelle, aujourd’hui appelée contribution à l’audiovisuel public, n’augmentera pas non plus en 2021.