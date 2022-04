Tous les ans, le ministère de la Santé met à jour le calendrier de vaccination, après avis de la Haute Autorité de Santé (HAS). Celui pour 2022 vient tout juste d’être publié à l’occasion de la Semaine européenne de la vaccination organisée du 25 avril au 1er mai 2022. Si la liste des vaccins obligatoires reste inchangée, celle des recommandations s’allonge. Nous faisons le point sur les principaux changements, vous permettant ainsi de savoir si vous êtes ou non à jour dans vos vaccins.

Le ministère de la Santé élabore chaque année le calendrier vaccinal en s’appuyant sur l’avis de la Haute Autorité de Santé (HAS). Il contient l’ensemble des recommandations vaccinales pour les personnes qui résident en France. En outre, il dresse la liste « des recommandations vaccinales particulières propres à des conditions spéciales (risques accrus de complications, d’exposition ou de transmission) ou à des expositions professionnelles », précise le site du ministère de la Santé . Grâce à lui, vous pouvez connaître en un coup d’œil les vaccins conseillés selon votre âge et votre situation .

Quelles sont les nouveautés du calendrier vaccinal 2022 ?

Pas de changement donc pour les vaccinations obligatoires. En revanche du côté des vaccinations recommandées, la liste s’allonge. Le calendrier vaccinal 2022 préconise notamment la vaccination contre la coqueluche chez les femmes enceintes à partir du 2e trimestre de grossesse, et non plus juste après l’accouchement. Par ailleurs, le document précise qu’il faut privilégier « la période entre 20 et 36 semaines d’aménorrhée, afin d’augmenter le transfert transplacentaire passif des anticorps maternels et d’assurer une protection optimale du nouveau-né ».

Parmi les nouveautés, on retrouve également la vaccination contre les infections invasives à méningocoques de sérogroupe B. Elle est désormais recommandée chez les nourrissons dès l’âge de 2 mois et avant leurs 2 ans. En sachant que la 1re dose peut être réalisée dès l’âge de 3 mois, la 2e à 5 mois et le rappel à 12 mois. De même, elle est conseillée pour l’entourage des personnes présentant un risque élevé d’infections à méningocoques.

Enfin, la dernière nouveauté concerne la vaccination contre la grippe saisonnière maintenant recommandée pour les personnes exposées aux virus porcins et aviaires dans le cadre professionnel. Il s’agit d’une « mesure de protection collective visant à éviter la transmission aux animaux des virus influenza humains ».

Pour rappel, les vaccins du calendrier vaccinal 2022 sont remboursés par l’Assurance maladie dès lors qu’ils sont prescrits par le médecin traitant, le médecin du travail ou le médecin scolaire.