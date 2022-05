Coup de pouce permettant de régler une partie des factures de gaz ou d’électricité, le chèque énergie est envoyé une fois par an au domicile des foyers remplissant certaines conditions d’éligibilité. Avec un montant compris entre 48 € et 277 €, il s’agit d’une aide financière non négligeable en cette période marquée par l’inflation et l’augmentation des prix de l’énergie. Normalement, tous les bénéficiaires ont dû recevoir le précieux courrier, la campagne d’envoi des chèques énergie 2022 ayant pris fin le vendredi 29 avril. Que faire si vous ne l’avez pas reçu ? Décryptons ensemble la procédure à suivre.

Êtes-vous éligible au chèque énergie 2022 ? 5,8 millions de Français devraient avoir reçu leur chèque énergie 2022. Pour rappel, celui-ci est envoyé d’après un calendrier officiel qui varie selon le département de résidence. Les premiers envois ont eu lieu le 30 mars, tandis que la dernière vague s’est tenue fin avril. Plus précisément, les derniers chèques énergie ont été postés le vendredi 29 avril. En sachant que « les délais entre l’envoi des chèques énergie, et leur réception au domicile du bénéficiaire sont en général compris entre 2 à 4 jours », il est recommandé de patienter un peu avant d’entamer des démarches pour le réclamer. Et dans ce laps de temps, il est possible de vérifier votre éligibilité au chèque énergie. Le moyen le plus simple consiste à utiliser le simulateur mis à disposition sur le site chequeenergie.gouv.fr. Après avoir renseigné votre numéro fiscal, il vous indiquera si vous respectez ou non les plafonds pour bénéficier de ce coup de pouce. À noter que le revenu fiscal de référence (RFR) du foyer doit être inférieur à 10 800 € pour une personne seule et 16 200 € pour un couple. Aucune démarche n’est à entreprendre pour le recevoir, l’envoi est automatique dès lors que vous êtes éligible.

Les jours passent et vous ne recevez toujours pas le fameux chèque énergie 2022 dans votre boîte aux lettres ? Si vous remplissez les conditions d’éligibilité, nul besoin de vous inquiéter. Deux solutions existent pour réclamer cette aide au paiement des factures d’énergie ou travaux de rénovation.

Remplir le formulaire de réclamation Il vous faudra contacter le service en charge du dispositif, qui dépend du ministère de la Transition écologique. Un formulaire de réclamation en ligne intitulé « Demande d’assistance » est prévu à cet effet. Vous devrez alors remplir les champs obligatoires et sélectionner « Contestation - Non réception » dans la liste des objets de la demande. Dans le champ « demande », vous pourrez indiquer n’avoir pas reçu le chèque énergie 2022, alors que vous respectez les conditions de ressources. Il est recommandé de renseigner votre numéro fiscal pour faciliter le traitement de la demande et obtenir une réponse plus rapidement.