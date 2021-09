Les tarifs réglementés du gaz ne cessent d’augmenter depuis quelques mois. Ainsi, au 1er septembre, la hausse était de 8,7 % par rapport au mois d’août. Pire : la facture des clients a augmenté de 15,8 % depuis le 1er janvier 2019 et même de 16,7 % depuis le 1er janvier 2015. Alors quelles sont les solutions pour faire baisser sa facture du gaz ?

En 2007, à la suite d’une législation européenne, le marché du gaz naturel a été ouvert à la concurrence et la France a scindé le marché de l’énergie en deux catégories. D’un côté se trouvent les tarifs réglementés qui sont régulés par l’État après une consultation de la Commission de régulation de l’énergie . Généralement, les clients concernés par ces tarifs ont un contrat au calcul complexe chez un des opérateurs historiques. De l’autre, c’est l’offre de marché où les prix sont définis librement par les entreprises en fonction de sa marge ou encore de sa politique commerciale. Notons que les tarifs réglementés vont disparaître en juillet 2023 . Les clients devront alors obligatoirement choisir une offre de marché à un tarif libre. Cependant, en attendant, ils peuvent déjà franchir le pas. En effet, les clients peuvent passer d’un contrat aux tarifs réglementés à une offre de marché à n’importe quel moment.

Et pour connaître les bons plans, la solution la plus simple est d’opter pour un comparateur de prix. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur le site du Médiateur national de l’énergie. Toutefois, faites attention aux contrats qui ne possèdent pas de garantie de prix. En effet, pour ne pas avoir de mauvaise surprise, il vaut mieux choisir un tarif garanti pendant une certaine durée (1 an, 2 ans, voire 3 ans).



Autre astuce : opter pour l’achat groupé proposé par l’UFC Que Choisir sur le site choisirensemble.fr. L’inscription qui est gratuite et sans engagement permet d’avoir accès à une offre de gaz à prix fixe pendant un an.