Hausse des prix du gaz, fin du nombre minimal de jours de télétravail, baisse des tarifs de certaines marques de tabac, évolution du chômage partiel, etc. On fait le point sur ce qui change à partir de ce 1er septembre 2021.

Alors que le pass sanitaire est obligatoire depuis le 30 août pour les salariés qui travaillent, au contact avec le public, dans les lieux où ce document est exigé, d’autres nouveautés vont entrer en vigueur à partir de ce 1er septembre 2021.



Hausse du tarif réglementé du gaz de 8,7 % Mauvaise nouvelle pour environ 3 millions de foyers français. À partir du 1er septembre 2021, les tarifs réglementés hors taxe d’Engie vont augmenter de 8,7 % par rapport au 1er août. Dans le détail, pour les clients qui utilisent le gaz pour se chauffer, c’est + 9 % et pour ceux qui se servent du gaz pour l’eau chaude et la cuisson, c’est + 5,5 %. Enfin, les Français qui utilisent le gaz pour la cuisson verront leurs factures augmenter de 2,7 %. Selon la Commission de régulation de l’énergie, cette inflation s’explique notamment par des niveaux de stockage européens de gaz au plus bas et par la hausse continue des prix asiatiques. Pour mémoire, ces tarifs réglementés de vente de gaz seront abandonnés dès le 1er juillet 2023.

Fin du nombre minimal de jours de télétravail Autre changement qui va impacter de nombreux Français : selon un nouveau protocole sanitaire qui sera publié ce mardi soir, il n’y aura plus de nombre minimal de jours de télétravail imposés au sein des entreprises. Désormais chaque structure pourra « fixer elle-même les règles en matière » de travail à distance, a expliqué Élisabeth Borne sur BFMTV ce lundi 30 août. Pour mémoire, en juillet, seuls 3 % des salariés étaient en télétravail tous les jours de la semaine, 13 % entre 2 jours et 4 jours par semaine et 4 % seulement un jour par semaine.

Fonction publique : mise en place de l’accord sur le télétravail L’accord sur le télétravail dans la fonction publique entre en vigueur ce 1er septembre 2021. Conclu en juillet dernier, il fixe les modalités de mise en place du travail à distance. Concrètement, les agents publics à temps plein qui le souhaitent et qui reçoivent l’accord de leur employeur pourront télétravailler au maximum 3 jours par semaine. Toutefois, cette limite ne concerne pas les proches aidants et les femmes enceintes. Par ailleurs, cet accord fixe également une indemnisation forfaitaire pour les fonctions publiques hospitalière et d’État à 2,50 € par jour de télétravail, dans la limite de 220 € par an. Notons que les versements s’effectueront tous les trimestres. Et dans la fonction publique territoriale, les collectivités doivent négocier localement cette indemnisation avant le 31 décembre 2021.

Le chômage partiel évolue pour les entreprises les plus impactées par la crise sanitaire Ce 1er septembre 2021, le dispositif d’activité partielle évolue. Dans le détail, le taux d’allocation qui est versé aux entreprises des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire passe de 52 % à 36 % dès ce mercredi. Et les restes à charge pour ces structures passent de 25 % à 40 %. Dans le même temps, les salariés concernés ne percevront plus que 72 % de leur salaire net. En revanche, les entreprises fermées administrativement en raison de la crise sanitaire ou qui subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires en raison des restrictions continuent à bénéficier, jusqu’au 31 octobre 2021, d’un taux d’allocation de 70 %.

Impôts : plusieurs échéances à rappeler Le taux de prélèvement à la source issu de votre déclaration de revenus du printemps dernier s’applique à partir de ce 1er septembre 2021. Notons que d’autres échéances sont prévues en cours de mois. Ainsi, les contribuables ont jusqu’au 13 septembre pour mettre à jour leurs informations bancaires. Ils ont jusqu’au 15 septembre pour payer l’impôt sur la fortune immobilière s’ils n’utilisent pas un moyen de paiement dématérialisé ou jusqu’au 20 septembre s’ils payent cet impôt en ligne. Par ailleurs, le 20 septembre est également le jour de mise en ligne des avis de taxe foncière pour les contribuables qui ont opté pour la mensualisation. Enfin, le 27 septembre sera prélevé le montant restant à payer de votre impôt sur le revenu. Toutefois, si la somme est supérieure à 300 €, vous serez prélevé en quatre échéances, entre le 27 septembre et le 27 décembre 2021.

Tabac : le prix de certaines marques baisse À partir du 1er septembre 2021, certains paquets seront vendus moins cher. Par exemple, le Lucky Strike Bleu, en 20 unités passe de 10 € à 9,90 €. Même évolution pour le Lucky Strike Red. De son côté, le Lucky Strike Bleu by Winfield, vendu en 30 unités coûtera désormais 14,85 € contre 15 € jusqu’à présent. La majorité des Rothmans coûtera également moins cher (entre 10 et 20 centimes). Du côté des cigarettes, les Camel Black et Blue seront désormais au prix de 10 € contre 10,20 € auparavant. Et parmi les autres changements de prix, les Gauloises Blondes Bleu en 20 et en 30 unités diminuent respectivement de 10 et 20 centimes.

Vaccination : fin de la prise en charge des frais de transport Ce mercredi 1er septembre 2021 marque également la fin de la prise en charge des frais de transport vers les centres de vaccination contre la Covid-19. Car jusqu’à présent, les patients dans l’incapacité de se rendre seuls dans un centre de vaccination pouvaient bénéficier de ce dispositif grâce à une prescription médicale. Par ailleurs, pour être entièrement remboursé par l’Assurance maladie, ce trajet ne pouvait être réalisé qu’en taxi, en véhicule sanitaire léger ou en ambulance.

Hausse des abonnements à Netflix Toutes les formules proposées par Netflix sont augmentées. Et si les nouveaux inscrits doivent déjà payer les nouveaux tarifs depuis le mois d’août, ceux qui étaient déjà abonnés constateront une hausse de la facture lors du prochain prélèvement, c’est-à-dire celui du mois de septembre. Concrètement, la formule Essentielle passe de 7,99 € à 8,99 €. De son côté, l’abonnement Standard augmente de 1,50 € (de 11,99 € à 13,49 €). Enfin, la formule Premium coûtera désormais 17,99 € contre 15,99 € auparavant.

Tickets-restaurant : le plafond journalier reste à 38 € dans les lieux de restauration Alors que le doublement du plafond journalier d’utilisation des tickets-restaurant devait prendre fin le 1er septembre 2021, l’exécutif a décidé de prolonger le dispositif de 6 mois. Ainsi, jusqu’au 28 février 2022, les salariés peuvent utiliser dans les lieux de restauration jusqu’à 38 € par jour de titres-restaurants contre 19 € auparavant. Par ailleurs, cette mesure ne concerne pas les primeurs, commerces et supermarchés où le plafond journalier est toujours fixé à 19 €. Notons également que c’est le dernier jour pour utiliser les tickets-restaurant de 2020. En effet, ils ne seront plus valables à compter de ce 1er septembre.