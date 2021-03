Les établissements bancaires vont durcir leurs conditions d’accès aux crédits immobiliers pour les particuliers. Les mensualités ne pourront pas dépasser 35 % des revenus perçus par les emprunteurs et la durée des remboursements ne devra pas excéder 25 ans.

Pourquoi sera-t-il plus compliqué d’obtenir un crédit immobilier ?

Malgré la crise de la Covid-19, le marché est florissant. En 2020, les crédits immobiliers ont augmenté de 5 % et les taux d’intérêt sont toujours très bas. Dans un communiqué de presse datant de mars 2020, la Banque de France souligne que des dérives ont été observées chez certains établissements et qu’il ne faut pas attendre que les foyers aient des problèmes de remboursement pour agir.

Les chiffres sont alarmants et le taux d’endettement des ménages en France a atteint plus de 40 % en 5 ans. Les recommandations renouvelées par le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) deviendront des obligations légales d’ici l’été 2021. Ces mesures restrictives visent à freiner la fièvre immobilière et à protéger les ménages du surendettement.