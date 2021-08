Depuis ce lundi 9 août, le pass sanitaire est obligatoire pour monter dans certains trains. Comment les voyageurs sont-ils contrôlés ? On fait le point.

En plus du billet de train et du masque, il est désormais indispensable d’avoir un pass sanitaire pour voyager dans un train longue distance. Si vous ne présentez pas de document valide et que vous voyagez, ce sera minimum 135 euros d’amende.

Pass sanitaire : dans quels trains est-il exigé ? Depuis ce 9 août, le pass sanitaire est obligatoire pour monter à bord d’un TGV Inoui, d’un Ouigo, d’un TGV international, à l’exception de l’Eurostar, mais également pour faire un voyage en Intercités. En revanche, cette règle ne s’applique pas aux TER et aux Transilien. Concrètement, pour voyager dans un train où le pass sanitaire est exigé, il faut : présenter un schéma vaccinal complet (avoir eu ses deux doses de vaccins Pfizer, Moderna ou AstraZeneca depuis 7 jours ou avoir reçu son injection de Johnson & Johnson depuis 28 jours ou avoir reçu son unique dose après avoir contracté la Covid-19 depuis 7 jours) ;

(avoir eu ses deux doses de vaccins Pfizer, Moderna ou AstraZeneca depuis 7 jours ou avoir reçu son injection de Johnson & Johnson depuis 28 jours ou avoir reçu son unique dose après avoir contracté la Covid-19 depuis 7 jours) ; montrer un test antigénique ou PCR négatif datant de moins de 72 heures ;

datant de moins de 72 heures ; prouver que vous avez eu la Covid-19 entre 11 jours et 6 mois plus tôt en présentant un certificat de rétablissement. Pour rappel, le pass sanitaire concerne toutes les personnes âgées de 18 ans ou plus. Notons qu’en cas de contre-indication à la vaccination, c’est le certificat médical qui se substitue au pass sanitaire. Et pour les voyageurs âgés entre 12 et 17 ans, cette obligation s’appliquera dès le 30 septembre.

Le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a rappelé sur France Inter, que les contrôles seraient « massifs, mais pas systématiques ». Par exemple, ce lundi 9 août, le ministre a annoncé qu’environ un quart des trains ont été contrôlés. Cet objectif quotidien devrait être maintenu pour les prochains jours puis pourra évoluer en fonction du bilan prévu en fin de semaine. Ces vérifications se font de manière aléatoire et sont réalisées par les forces de l’ordre ou des agents SNCF (contrôleurs, agents d’escale, équipes de sûreté). Elles peuvent avoir lieu avant de monter dans un train, durant le voyage ou à l’arrivée. Ainsi, un voyageur qui ne présente pas de pass sanitaire valide ne pourra pas accéder au train. En revanche, en cas de contrôle à bord du train ou à l’arrivée, il aura une amende. Et pour gagner du temps avant d’embarquer, les voyageurs volontaires peuvent demander à se faire contrôler en gare par les gilets bleus. Ces derniers leur remettront un bracelet bleu qui certifie que le document présenté par le voyageur est bien valide. Enfin, Jean-Baptiste Djebbari a également déclaré qu’un dispositif de préenregistrement sera prochainement mis en place dans les gares pour fluidifier la circulation des personnes.