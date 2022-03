En plus de la remise sur les carburants, de la revalorisation du RSA ou encore de l’augmentation du montant de la prime d’activité, un autre changement entre en vigueur à partir du 1er avril . En effet, comme le précise un arrêté publié au Journal officiel ce 27 mars, le plafond de revenus permettant de bénéficier de la complémentaire santé solidaire est relevé. Une personne seule devra désormais percevoir au maximum 9 203 euros par an, contre 9 041 euros jusqu’à présent.

À quoi sert la complémentaire santé solidaire ?

Née de la fusion de l’aide à la complémentaire santé (ACS) et de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), la complémentaire santé solidaire (CSS) permet aux bénéficiaires de n’avoir pas de frais à avancer chez le médecin.

De même, ils bénéficient d’une prise en charge intégrale des honoraires des auxiliaires médicaux (kiné, infirmières, orthophonistes, orthoptistes, etc.), des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des gynécologues, ou encore des psychiatres.

Les bénéficiaires de la CSS ne doivent pas non plus payer les médicaments prescrits par leur médecin qui sont remboursables par l’Assurance maladie et en cas d’hospitalisation le forfait journalier est pris en charge.

Enfin, ils sont également dispensés du paiement des aides auditives, des prothèses dentaires et aussi des lentilles de contact, dans la limite du montant maximum autorisé de la sécurité sociale.