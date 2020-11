Quand le confinement se terminera-t-il ? Deux semaines après l’annonce d’un reconfinement, le Premier ministre, Jean Castex, a fait le point hier aux côtés des ministres de l’Éducation Jean-Michel Blanquer, de l’Économie Bruno Le Maire, de la Santé Olivier Véran et du Travail Élisabeth Borne. Il a annoncé le maintien de l’ensemble des restrictions jusqu’au 1er décembre , tout en affirmant que si la situation sanitaire s’améliorait, il pourrait y avoir un allègement des mesures.

Avec 551 morts en milieu hospitalier en 24 heures, la France a enregistré, lundi, son bilan quotidien le plus élevé au cours d’une deuxième vague « extrêmement forte », selon Jean Castex. Depuis le 1er octobre, l’épidémie de COVID-19 a provoqué 10 516 décès, « portant le nombre de personnes mortes à 42 500 depuis le début de la pandémie ». « Un décès sur quatre est dû au virus », a-t-il expliqué.

Un numéro vert pour les télétravailleurs

Le télétravail doit rester la règle lorsque c’est possible. Élisabeth Borne l’a rappelé hier. La ministre du Travail estime que « la majorité des employeurs et des salariés jouent le jeu », tout en rajoutant « qu’il y a encore des marges de progrès ». Car selon une étude menée auprès de 2 000 Français, 23 % des salariés font du télétravail 5 jours sur 5. Et cette enquête révèle également que certains employés qui travaillent depuis chez eux peuvent souffrir d’isolement. Pour leur venir en aide, un numéro d’écoute a donc été créé (0 800 13 00 00). Il est accessible 24 heures sur 24.