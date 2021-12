Alors pour permettre à un plus grand nombre de Français d’effectuer leur dose de rappel, l’exécutif a réduit le délai entre la primo-vaccination et la dose de rappel à 3 mois , en suivant les dernières recommandations de la Haute autorité de santé .

Les concerts debout interdits et retour des jauges

À partir du 3 janvier et pour une durée de 3 semaines, les jauges sont de retour dans les grands rassemblements. Ainsi, il ne pourra y avoir plus de 2 000 personnes en intérieur et plus de 5 000 personnes en extérieur.

Concernant le football, cela va impacter les 20e, 21e et 22e journées de Ligue 1 ainsi que les 16e de finale de Coupe de France. Pour le rugby, ce sera la 15e journée de Top 14 ainsi que 2 journées de Coupe d’Europe qui seront concernées.

Par ailleurs, les concerts debout seront également interdits durant cette même période. Certains spectacles devront donc être encore une fois reportés.