Le Pas-de-Calais confiné dès ce week-end

La mesure était prévisible : Jean Castex a annoncé ce jeudi 4 mars 2021 l’instauration d’un confinement le week-end dans le Pas-de-Calais. Pour justifier cette décision, le Premier ministre a rappelé que le taux d’incidence est « en progression très rapide ». Il a ajouté : « il dépasse le seuil des 400 cas pour 100 000 habitants », soit un niveau largement plus élevé que le seuil d’alerte maximal fixé par l’exécutif à 250. De plus, il est en progression rapide sur les 7 derniers jours. C’est pour cette raison que cette mesure de restriction commence à partir de ce samedi 6 mars 2021.

Concrètement, les habitants ne pourront sortir de chez eux entre 6 heures et 18 heures qu’avec un motif valable. Autrement dit, c’est le retour de l’attestation dérogatoire pour les habitants. Par ailleurs, le préfet du Pas-de-Calais, Louis Le Franc a précisé que cette mesure sera effective pendant les 4 prochains week-ends.

De plus, les grandes surfaces non alimentaires de plus de 5 000 m² doivent également baisser leur rideau.