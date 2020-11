Les personnels soignants peuvent profiter du remboursement des frais de péage sur les autoroutes APRR, AREA et ADELAC. Le groupe APRR a mis en place cette mesure depuis le 1er novembre 2020. Les automobilistes abonnés au télépéage doivent directement contacter le service client en déclarant leur numéro d’abonné puis en cliquant sur « mon offre » et « je souhaite envoyer un document ». Ceux qui n’ont pas de badge doivent opter pour le motif « contestation du trajet réglé » sur la page du service client. Puis, les médecins, aides-soignants ou infirmiers devront fournir un justificatif de profession et indiquer le trajet concerné.