Le variant brésilien fait des ravages dans plusieurs pays où la situation est hors de contrôle. Au Brésil, 3 000 personnes meurent chaque jour de la Covid-19. Au Chili et en Argentine, les contaminations de Covid-19 sont également en forte hausse. Face à l’urgence, l’exécutif va progressivement instaurer une quarantaine obligatoire pour les voyageurs en provenance du Brésil, du Chili, d’Argentine, d’Afrique du Sud et de Guyane . Cette mesure repose sur un décret, en cours de rédaction, et devrait entrer pleinement en vigueur samedi 24 avril .

À partir de samedi 24 avril, la liste des motifs impérieux justifiant un déplacement se limitera aux seuls ressortissants nationaux, leurs conjoints et enfants, et aux ressortissants de l’UE ou d’un pays tiers ayant leur résidence principale en France.

Un renforcement des tests avant l’embarquement et à l’arrivée

En parallèle, le dépistage des voyageurs est renforcé. Avant l’embarquement, ils seront tenus de présenter un test PCR négatif de moins de 36 heures, et non plus 72 heures. Si toutefois ils ne disposent que d’un test PCR négatif de moins de 72 heures, il devra être accompagné d’un test antigénique négatif de moins de 24 heures. De plus, les passagers réaliseront systématiquement un test antigénique dès leur arrivée en France.