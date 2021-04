Le variant brésilien, c’est quoi ?

Pour le moment, trois variants de la Covid-19 sont jugés préoccupants par l’Organisation mondiale de la santé : le variant britannique, le variant sud-africain et le variant brésilien. Détecté pour la première fois à la mi-décembre à Manaus, ce dernier est également appelé P1 et s’avère entre 1,4 et 2,2 fois plus contagieux que la souche originelle, d’après une étude publiée dans la revue MedRxiv. De plus, son potentiel de réinfection, c’est-à-dire les personnes qui ont été déjà infectées par le passé, est estimé de 25 à 61 %.

Autre sujet d’inquiétude : le P1 touche particulièrement les jeunes. D’après l’AMIB (Association brésilienne des soins intensifs), sur les 11 000 patients en réanimation dans ce pays, plus de la moitié ont moins de 40 ans.

Toutefois, selon l’Institut Fiocruz, il n’existe pas un seul variant de la Covid-19 au Brésil, mais 92 avec des caractéristiques plus ou moins proches du P1. D’ailleurs, deux autres variants brésiliens inquiètent : le P2 qui circule notamment à Rio de Janeiro et une nouvelle souche de la ville de Belo Horizonte qui n’a pas encore été nommée.

Enfin, il n’existe également aucune étude scientifique pour savoir si ces variants brésiliens sont plus mortels que les autres souches du coronavirus.