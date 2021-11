La 3e dose de vaccin concerne de plus en plus de Français, dont les 50-64 ans qui peuvent dès à présent prendre rendez-vous pour décembre. Afin de faire face à la hausse des vaccinations que va entraîner la campagne de rappel, Gabriel Attal a annoncé, jeudi 18 novembre, la réouverture de multiples centres de vaccination.

Les centres de vaccination « ont montré toute leur efficacité, ils sont identifiés », et « les Français les connaissent, ils savent où aller », a justifié le porte-parole du gouvernement.

Mais alors que la campagne de rappel se poursuit et s’intensifie, le gouvernement fait marche arrière. Pour accélérer l’injection de la 3e dose et répondre à la hausse des rendez-vous de vaccination, Gabriel Attal a précisé que « des centres de vaccination qui avaient fermé ou alors qui avaient réduit la voilure » allaient rouvrir leurs portes dans les prochaines semaines. Il en sera de même pour les vaccinodromes . La décision reviendra aux maires qui ont connaissance des besoins de la population.

Le retour des centres de vaccination pour l’injection de la 3e dose

Près de 5 millions de Français ont effectué leur rappel à ce jour, sur les 9 millions de personnes éligibles. Depuis déjà plusieurs semaines, les plus de 65 ans, les personnes souffrant de comorbidités, ainsi que les soignants peuvent recevoir leur 3e dose.

Comme l’a annoncé Emmanuel Macron lors de son allocution le 9 novembre, les plus de 65 ans sont tenus de faire leur rappel 6 mois et 5 semaines après leur dernière injection, sans quoi ils ne pourront conserver un pass sanitaire valide à partir du 15 décembre.

Une 3e dose pour les 50-64 ans

En outre, plus de 3 millions de Français âgés de 50 à 64 ans seront, dès le 1er décembre, éligibles à la dose de rappel. Les rendez-vous sont d’ores et déjà ouverts sur les plateformes comme Doctolib ou Maiia pour ceux qui ont reçu leur 2e dose il y a plus de 6 mois.

En plus des centres de vaccination, la 3e dose, effectuée avec le vaccin Pfizer ou Moderna pour les plus de 30 ans, peut être administrée en pharmacie, par un médecin, un infirmier ou une sage-femme.

Pour connaître le centre de vaccination le plus proche de votre domicile, rendez-vous sur l’annuaire en ligne.