3e dose de vaccin pour conserver la validité du pass sanitaire : qui est concerné ?

« Toutes les études montrent que 6 mois après le vaccin, l’immunité diminue et donc le risque de développer une forme grave réaugmente. La solution à cette baisse d’immunité est l’injection d’une dose de vaccin supplémentaire : ce qu’on appelle, le rappel. », a indiqué Emmanuel Macron, ce mardi 9 novembre, avant d’annoncer : « À partir du 15 décembre, il vous faudra justifier d’un rappel pour prolonger la validité de votre pass sanitaire. »

Toutefois, le cabinet du ministre de la Santé, Olivier Véran, a précisé à Capital que seules les personnes âgées de plus de 65 ans seraient concernées par ce rappel. Autrement dit, les personnes plus jeunes qui sont immunodéprimées ou qui présentent des facteurs de comorbidités pourront conserver la validité de leur pass sanitaire sans être obligées de faire cette nouvelle injection.

Par ailleurs, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a affirmé ce mercredi matin sur France Info que le pass sanitaire sera « désactivé (le 15 décembre) pour les personnes de plus de 65 ans qui ont reçu leur deuxième dose il y a plus de 6 mois et 5 semaines et qui n'ont pas fait le rappel. »

En outre, les personnes qui ont reçu le vaccin Janssen de Johnson & Johnson depuis plus de 1 mois et 4 semaines perdront leur pass sanitaire à compter du 15 décembre, et ce peu importe leur âge. Pour conserver un QR code valide, elles devront effectuer leur rappel.