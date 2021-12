Certains parents le redoutaient, tandis que d’autres l’attendaient : la vaccination des enfants de 5 à 11 ans débutera prochainement en France. Face à l’augmentation du nombre de cas dans les écoles, Jean Castex et Olivier Véran ont annoncé, lors d’une conférence de presse lundi 6 décembre, l’accélération de la campagne avec un objectif : ouvrir la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans « si possible d’ici la fin de l’année ». Une décision qui soulève de nombreuses questions.

Quel est le calendrier de vaccination des enfants de 5 à 11 ans ?

À partir de quand pourrez-vous faire vacciner votre enfant ? Si la vaccination des plus de 12 ans est possible en France depuis le 15 juin 2021 avec l’autorisation d’au moins un parent, celle des plus jeunes n’avait pas le feu vert des autorités sanitaires. Mais l’avis favorable de la Haute Autorité de Santé (HAS), publié le 30 novembre, a récemment changé la donne pour les 5-11 ans « fragiles ».

Les enfants les plus fragiles dès le 15 décembre

Comme l’ont précisé Jean Castex et Olivier Véran, les enfants les plus fragiles, âgés de 5 à 11 ans, pourront se faire vacciner dès le 15 décembre. Concrètement, il s’agit des enfants souffrant de comorbidités, donc à risque de développer une forme grave, ou ceux vivant dans l’entourage d’une personne fragile.

La HAS indique dans le détail les comorbidités justifiant l’injection du vaccin contre le Covid-19 :

maladies hépatiques chroniques ;

maladies cardiaques et respiratoires chroniques (y compris l’asthme sévère nécessitant un traitement continu) ;

maladies neurologiques ;

immunodéficience primitive ou induite par médicaments ;

obésité ;

diabète ;

hémopathies malignes ;

drépanocytose et trisomie 21.

D’après Olivier Véran, au moins 360 000 enfants de 5 à 11 ans sont concernés par la vaccination à partir du 15 décembre. Le ministre de la Santé invite les parents à contacter leur médecin ou pédiatre pour savoir si leur enfant est éligible ou non.

La vaccination des enfants les + fragiles débutera le 14 décembre dès réception des 1ères doses pédiatriques de vaccin.

En fonction des avis des autorités sanitaires & du comité national d’éthique, nous serons en mesure d’ouvrir la vaccination à tous les enfants le 20 décembre. — Olivier Véran (@olivierveran) December 6, 2021

Tous les enfants de 5 à 11 ans à partir du 20 décembre ?

Pour tous les enfants de 5 à 11 ans, le gouvernement se tient prêt et compte ouvrir la vaccination à partir du 20 décembre dans les centres de vaccination et autour du 27 décembre dans les pharmacies ou chez le médecin généraliste.

Toutefois avant de donner le feu vert, il doit attendre l’avis de la Haute Autorité de Santé et celui du Conseil consultatif national d'éthique (CCNE). Ils devraient tous deux tomber dans les prochaines semaines.