25 cas positifs du variant Omicron ont été détectés en France, indique Olivier Véran, le ministre de la Santé. Les mesures d'isolement et le contact tracing sont renforcées pour freiner la diffusion du virus. "Ce variant est plus contagieux, voire fortement plus contagieux que le variant Delta", précise-t-il. Aucun élément ne permet d'assurer que ce variant Omicron est plus dangereux que le variant Delta. Mais il pourrait représenter la majorité des cas de contamination d'ici quelques mois.