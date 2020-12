Non, les vacances scolaires ne commenceront pas plus tôt cette année. Invité ce matin sur Europe 1, Jean Castex est revenu sur les recommandations du conseil scientifique. « À chaque fois que cela est possible », le conseil recommande de « s’autoconfiner 8 jours avant Noël, surtout si on doit recevoir des personnes vulnérables », a déclaré le Premier ministre. Il a ajouté : « si vous pouvez ne pas emmener vos enfants à l’école jeudi et vendredi, vous le faites », avant de répéter que cela « n’est pas une obligation ».

Limiter le risque d’une troisième vague de Covid-19 Concrètement, le conseil scientifique demande aux Français de limiter au maximum les contacts et de restreindre le nombre de « réunions familiales et amicales » pendant cette période de fêtes. Car, on le sait, de nombreuses familles vont se réunir pour Noël, accueillant parfois des personnes vulnérables. Donc pour essayer de réduire le risque d’une troisième vague d’épidémie de Covid-19 en janvier, le conseil invite les travailleurs « s’ils le peuvent » à prendre quelques jours de vacances ou à opter pour le télétravail.

Les absences scolaires ne seront pas pénalisées La note d’éclairage du conseil scientifique comprend également une partie pour les écoles et les lycées. Deux propositions sont faites. Les experts demandent de « renforcer les mesures barrières » toute la semaine notamment dans les cantines où le risque est plus important, car « les enfants ne portent pas de masque » et « d’éviter les rassemblements liés aux fêtes de fin d’année ». Ils préconisent également « de ne pas pénaliser les absences scolaires des 17 et 18 décembre afin que l’autoconfinement de 1 semaine soit possible pour les enfants ». Les parents d’élèves devront néanmoins informer les établissements scolaires. L’Éducation Nationale a annoncé que cette tolérance va être appliquée. Les recteurs vont recevoir une note en ce sens ce mardi 15 décembre 2020.