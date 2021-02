Covid-19 : un isolement qui passe à 10 jours dès lundi

À partir de ce lundi 22 février 2021, la durée d’isolement pour toutes les personnes malades de la Covid-19 passera à 10 jours. Par cette annonce, l’objectif de l’exécutif est clair : éviter une nouvelle flambée de l’épidémie.

Car le variant venu de Grande-Bretagne représente actuellement au minimum 36 % des tests positifs séquencés. Pour les variants sud-africain et brésilien, le taux est de 5 %. Et même si des incertitudes sont toujours présentes, certaines études évoquent un risque de « contagiosité » plus long, a rappelé le ministre de la Santé.

Sans la citer ouvertement, Olivier Véran a ainsi fait référence à une étude menée par des chercheurs de l’Université Havard, aux États-Unis. Menée sur un petit groupe de personnes (65 patients), elle montre que la durée moyenne de l’infection pour les malades touchés par le variant britannique est de 13,3 jours contre 8,2 jours pour les autres. Ils mettent également plus de temps pour obtenir un résultat négatif (8 jours après le pic de l’infection contre 6,2 jours pour les autres).

Mais cette étude doit être lue avec prudence, car elle repose sur un très faible nombre de patients. Et elle n’a pas encore été validée par un comité indépendant. Cependant, l’exécutif préfère agir avant une possible flambée des cas de variants.