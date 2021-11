« Le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes de plus de 18 ans dès 5 mois après la deuxième injection », a révélé Olivier Véran. Pour rappel, jusqu'à présent, il fallait attendre un délai de 6 mois avant de recevoir cette nouvelle dose.

19 millions de Français seront concernés dans les 2 prochains mois. Pour mémoire, 6 millions ont déjà reçu ce rappel.

Les Français éligibles pourront notamment se rendre dans un centre de vaccination. Ces injections pourront également se faire auprès de tous les professionnels habilités.

Selon le ministre de la Santé, il y aura des vaccins pour tout le monde.

Par ailleurs, cette vaccination sera possible à partir de ce samedi 27 novembre et sera obligatoire pour conserver la validité de son pass sanitaire. Concrètement, le pass sanitaire sera désactivé sans dose de rappel au plus tard 7 mois après la primovaccination complète. Et la Français seront alertés sur l'expiration de leur pass grâce l'application TousAntiCovid.