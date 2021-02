Outil de déplacement pour se rendre au travail ou pour se promener, le vélo fait partie du quotidien de nombreux Français. Certains l’emportent avec eux à bord des trains, une opération pas toujours facile en raison du manque d’emplacements dédiés et souvent du nombre d’usagers. Afin que le transport du vélo ne se transforme plus en calvaire, le gouvernement a décidé d’instaurer 8 emplacements obligatoires dans les trains neufs et rénovés.

Quelles sont les exceptions ?

Toutefois, le décret évoque des exceptions pour les trains régionaux, TER et Transilien en Île-de-France. Selon la capacité d’emport des trains, la jauge peut être réduite à 4 emplacements vélos. Ces derniers ne doivent également pas limiter l'accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite.

Les trains déjà en circulation ou ceux dont la rénovation a commencé ne sont donc pas concernés par la nouvelle jauge. Le gouvernement prévoit néanmoins d’ajouter aux « TGV du futur » 4 emplacements vélos.

Pour rappel, le transport d’un vélo à bord d’un train est gratuit lorsqu’il est démonté et placé sous housse. Pour les vélos non démontés, les TER disposent d’emplacements accessibles gratuitement. Les TGV INOUI ou INTERCITÉS proposent aussi ce service à condition cette fois de réserver une place vélo, dont le prix varie entre 5 et 10 euros. Et il faut savoir que dans les périodes d’affluence, l’accès des vélos à bord des trains est souvent restreint. Si aucun emplacement n’est plus disponible, il peut même être refusé.