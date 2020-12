4 000 entreprises devraient être labellisées

Ce programme a pour but d’encourager les entreprises françaises à étoffer les services liés au vélo (formations, réparations, etc.) et à proposer des solutions vélo à leurs employés (vélos de fonction, création d’un parking vélo, etc.). Le dispositif veut aussi inciter les sociétés à inviter « leurs clients, leurs publics et leurs fournisseurs » à choisir la bicyclette comme mode de transport, comme l’explique le communiqué du ministère de la Transition écologique.



D’ici trois ans, l’objectif est de labelliser plus de 4 000 entreprises françaises et d’aider à la création de 20 000 places de stationnement réservées aux vélos. La labellisation, dont le lancement officiel devrait avoir lieu fin janvier 2021, s’effectuera en deux étapes : d’abord une auto-évaluation de l’employeur puis un contrôle sur place par des spécialistes. En fonction des résultats, différents niveaux de label pourront être décernés : or, argent ou bronze.

Notons que l’entreprise sera labellisée pendant 3 ans.