Circulation interfile : une première expérimentation jugée infructueuse

Pour rappel, une première expérimentation avait été lancée par le CEREMA (Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) entre 2016 et 2021 dans 11 départements français. Et le bilan n'avait pas été bon : une augmentation de 12 % des accidents de deux-roues dans ces zones de tests.

Cependant, selon un communiqué, Marie Gautier-Melleray, la déléguée interministérielle à la Sécurité routière reste déterminée à instaurer « une pratique apaisée et sécurisée de la circulation » des deux roues entre les files de véhicules. Pour ce faire, un nouveau test aura lieu à partir du mois de juin 2021.