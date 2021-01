Considéré comme légal par beaucoup de conducteurs, circuler à moto ou à scooter entre deux files de voitures est pourtant interdit. Pour déterminer s’il fallait autoriser cette pratique, une expérimentation était menée, depuis 2016, sur certaines routes du Rhône, des Bouches-du-Rhône, de Gironde et d’Île-de-France. En tout, 3 000 km de chaussées étaient concernés.

Une expérimentation soumise à des règles

Pour rappel, la circulation inter-files n’était possible que sur les autoroutes et les routes dont la vitesse maximale autorisée était égale ou supérieure à 70 km/h. Par ailleurs, un terre-plein central devait séparer les deux chaussées et chacune devait posséder au moins deux voies.

D’autres règles devaient être respectées comme celle de ne pas dépasser la vitesse de 50 km/h. En clair, cette expérimentation concernait les dépassements en cas de ralentissement ou de bouchon et n’autorisait pas le slalom entre les véhicules lorsque le trafic était fluide.