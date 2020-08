La donation doit être effectuée entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, et la somme doit être utilisée dans les 3 mois après son versement .

Inciter les ménages à utiliser leur épargne

L’objectif du gouvernement est de soutenir la relance économique en incitant les ménages français à dépenser l’épargne cumulée pendant le confinement. Une épargne initialement forcée, puisque le pays était quasiment à l’arrêt et que les Français se trouvaient dans l’impossibilité de consommer.

Toutefois, l’épargne forcée s’est transformée en épargne de précaution, et les ménages ne semblent toujours pas décidés à dépenser ces sommes, au vu de l’instabilité du contexte sanitaire et économique, et des doutes qui planent sur l’état du marché du travail dans les mois à venir.

Au total, les Français ont épargné 75 milliards d’euros entre le 17 mars et le 5 juillet 2020. Une source d’inquiétude pour le gouvernement, qui souhaiterait qu’une partie de cette somme soutienne la relance économique.