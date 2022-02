Lieux de passage dans les villes et villages, les bars-tabacs permettent, depuis juillet 2020, à de nombreux Français de régler certaines factures : crèche, cantine, amende et impôts. Un dispositif qui rencontre un franc succès notamment auprès des personnes âgées. Alors pour aller encore plus loin, Bercy a décidé d’étendre ce dispositif à toutes les factures du quotidien, comme l’eau, l’électricité, le gaz ou le téléphone, à partir de l’été 2022.