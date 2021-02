La tendance est presque la même depuis plusieurs années : les tarifs réglementés en électricité et en gaz connaissent une revalorisation. Et 2021 ne va pas déroger à la règle.

Pourquoi les tarifs de l’électricité vont-ils continuer d’augmenter ?

S’il existe des méthodes pour réduire sa facture d’électricité, la note risque d’être encore plus salée cette année pour de nombreux Français. En effet, les tarifs réglementés de l’électricité ont également augmenté le 1er février 2021. Une revalorisation de 1,6 %, c’est-à-dire une dépense supplémentaire de 15 euros par an, en moyenne. La raison de cette hausse ? De plus en plus de factures impayées, mais également l’inflation des coûts de production et de commercialisation.

Et ce ne sera sans doute pas le seul changement de cette année. Le Tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (TURPE), qui représente 30 % de la facture d’un consommateur résidentiel, devrait aussi augmenter. La Commission de régulation de l’énergie a proposé une revalorisation annuelle moyenne entre 2021 et 2025 de 1,57 % pour le fournisseur RTE et de 1,39 % pour Enedis. Elle sera applicable à partir du 1er août 2021, sauf si l'exécutif s'y oppose.

Enfin, la loi de finances pour 2021 prévoit une modification de la Taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE). Jusqu’à présent, cet impôt qui fait partie de la composition des tarifs de l’électricité était déterminé par les collectivités locales. Et certaines pratiquaient le taux le plus faible à 0 %. Mais le texte de loi prévoit de confier progressivement d’ici 2023 sa gestion aux pouvoirs publics et d’harmoniser cette taxe sur l’ensemble du territoire. À partir de cette date, un seul taux sera retenu : 8,5 %. De facto, la facture des habitants qui profitaient d’un taux nul va augmenter.