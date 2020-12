Près de deux Français sur cinq paient son électricité trop cher. C’est le triste constat effectué par 60 Millions de consommateurs et Plüm Énergie, un fournisseur d’électricité. La cause ? L’option « heures pleines/heures creuses » dont environ 45 % des ménages ont souscrit qui n’est plus rentable pour la majorité des cas.

L’offre « heures pleines/heures creuses » peut rester intéressante dans certains cas

Ainsi selon ces deux enquêtes, les tarifs proposés pendant les heures creuses ne permettent plus de compenser le supplément d’abonnement par rapport à l’offre « base ». Pour que l’option « heures pleines/heures creuses » soit rentable, il faudrait utiliser ces équipements électriques plus de la moitié du temps pendant les heures creuses. En clair, il faudrait laisser éteindre son ordinateur toute la journée ou n’utiliser son robot de cuisine que pendant la nuit par exemple. À l’heure où le télétravail est de plus en plus privilégié, reporter sa consommation d’énergie s’avère presque impossible. En revanche, si vous avez acheté un véhicule électrique et que vous possédez une piscine, l’offre « heures pleines/heures creuses » peut être une bonne solution pour économiser quelques euros sur votre facture d’électricité.

Concrètement, dans seulement 15 % des cas l'offre comprenant des heures pleines et des heures creuses est rentable et dans 85 % des situations, elle n'est pas profitable pour les ménages. D’après les calculs de 60 millions de consommateurs, un abonné ayant souscrit l’offre « heures pleines/heures creuses » verrait sa facture augmenter jusqu’à 50 euros par rapport à l’offre classique. De son côté, Plüm Énergie ajoute que les foyers français paient tous les ans 450 millions d’euros en trop.