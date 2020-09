Pour soutenir le recrutement et garantir les conditions de travail des personnes en situation de handicap, les masques transparents, dits inclusifs, font l’objet d’une prise en charge financière.

Le dispositif de financement des masques inclusifs dans le secteur privé

Les masques inclusifs, qui comportent une partie transparente afin de laisser apparaître les traits du visage, sont destinés à faciliter la communication avec les personnes sourdes et malentendantes. Les personnes autistes, et d’une manière générale, les personnes vivant avec un handicap rendant la communication non verbale très importante, sont également concernées.

Dans le cadre du plan de relance, 100 millions d’euros ont été attribués au soutien de l’emploi des personnes en situation de handicap, qu’il s’agisse de leur recrutement ou de leurs conditions de travail. La prise en charge des masques inclusifs fait partie de cette enveloppe budgétaire.

« Personne ne doit renoncer à retourner au travail ou à trouver un emploi pour des raisons matérielles ou sanitaires. La prise en charge de ces masques inclusifs favorisera le retour des personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel », a déclaré la ministre du Travail Élisabeth Borne dans un récent communiqué du secrétariat d’État chargé des personnes handicapées.

Dans le secteur privé, c’est l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées) qui assure la prise en charge des masques inclusifs, par périodes de 3 mois renouvelables.

Plus précisément, elle fournit une aide exceptionnelle couvrant le surcoût entre un masque classique et un masque inclusif, ainsi qu’une aide couvrant les surcoûts de tous les équipements spécifiques de prévention du coronavirus destinés aux travailleurs handicapés.

Ces aides visent à équiper non seulement les salariés en situation de handicap, mais également les équipes au sein desquelles ils travaillent.