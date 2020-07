Le premier décret du 4 mai 2020 vise à préciser les modalités de concours, d’examen et de recrutement pour les personnes en situation de handicap. Sur présentation d’un certificat médical, les candidats pourront bénéficier d’une aide humaine, technique ou d’aménagements spéciaux leur permettant de passer leurs épreuves dans de bonnes conditions.

L’apprentissage comme tremplin à la titularisation

Dans le cadre d’une expérimentation de 5 ans, le second décret du 5 mai 2020 vise à faciliter la titularisation des personnes en situation de handicap dès lors que celles-ci ont effectué un contrat d’apprentissage au sein de la fonction publique. Les candidats bénéficient d’un accès direct à un emploi en lien avec les fonctions exercées au cours du contrat d’apprentissage.

La demande de titularisation doit être adressée au service recrutement au moins 3 mois avant la fin du contrat d’apprentissage. Suite à cela, et si des postes sont disponibles, les candidats reçoivent des propositions dans un délai d’un mois. Si aucun poste n’est à pourvoir, ils en seront également informés. S’ils sont intéressés, les candidatures sont à déposer sous 15 jours. Elles seront examinées par une commission qui décidera ou non de recevoir les candidats en entretien au plus tard un mois avant avant le terme du contrat.