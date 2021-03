Les critères pour bénéficier de la prise en charge des coûts fixes

Concrètement, le dispositif va permettre de couvrir les dépenses des entreprises en coûts fixes qui ne sont pas couvertes par les aides publiques, les assurances et les recettes. Pour calculer cette aide financière, l’exécutif se base sur les pertes brutes d’exploitations (EBE).

Cette initiative va s’appliquer aux structures de secteurs de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration qui ont été éligibles au fonds de solidarité en janvier et février 2021. De plus, elles doivent avoir été créées avant le 1er janvier 2019 et être administrativement fermées. Par ailleurs, elles doivent également présenter une perte d’au moins 50 % de leur chiffre d’affaires, appartenir aux secteurs « plan tourisme » et réaliser plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires mensuel.

En tout, cette aide va permettre de couvrir 70 % des pertes d’exploitation pour les établissements qui ont plus de 50 salariés et 90 % des pertes d’exploitation pour ceux qui ont moins de 50 salariés. La limite est fixée à 10 millions d’euros en 2021.