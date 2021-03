Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?



Le décret n°2021-129 du 8 février 2021 prolonge le fonds de solidarité en janvier 2021 en étendant même le dispositif initial prévu pour décembre 2020. Le gouvernement annonce dès à présent qu’il sera prolongé jusqu’au 30 juin 2021.

Sont concernés les petites entreprises, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales ayant débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

Il s'agit notamment des entreprises faisant l'objet d'une mesure d’interdiction d’accueil du public pendant tout le mois de janvier, sans condition de nombre de salariés. L’aide correspondra au montant de la perte de chiffre d’affaires enregistrée dans la limite de 10 000 € ou à 20 % du chiffre d’affaires de référence dans la limite de 200 000 €. Attention, pour les entreprises concernées par l'interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de janvier n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison ou sur les activités de vente à emporter.

Les entreprises ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires sont également éligibles au fonds de solidarité. Enfin, les commerces et sociétés, sans condition de nombre de salariés, domiciliés dans une station de montagne ou de ses environs et dont le secteur d’activité relève du commerce de détail (exception des automobiles et des motocycles) ou de la location des biens immobiliers résidentiels peuvent aussi en bénéficier.

Les demandes de fonds de solidarité peuvent être déposées jusqu’au 31 mars 2021.