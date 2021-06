Reporté d’un an en raison de l’épidémie de Covid-19, l’Euro se déroulera bel et bien entre le 11 juin et le 11 juillet 2021. S’il existe toujours un flou sur le taux de présence des supporters dans les stades, cette compétition de football sera tout de même à suivre à la télévision. Alors pourra-t-on aller dans un bar ou dans une fanzone ? On fait le point sur ce qu’il sera possible de faire ou pas pour suivre le parcours des Bleus à l’occasion de cet Euro 2021.

Sur quelles chaînes regarder l’Euro 2021 ? Comme lors de l’Euro 2016, l’intégralité de la compétition, c’est-à-dire 51 rencontres, sera programmée sur beIN Sports. TF1 et M6 vont, quant à elles, se partager les 23 plus beaux matchs. Ainsi, la Une proposera six matchs de poule, dont le match d’ouverture Turquie-Italie et les deux rencontres des Bleus, contre la Hongrie puis contre le Portugal. TF1 retransmettra également trois huitièmes de finale, dont celui de l’équipe de France si elle se qualifie, deux quarts de finale et une demi-finale. De son côté, M6 diffusera France-Allemagne et cinq autres matchs de groupes. Puis, la Six proposera deux huitièmes de finale, un quart de finale avec la France si elle se qualifie, une demi-finale et la finale.

Par ailleurs, TF1 mise sur deux duos de commentateurs. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu commenteront les principales affiches. Ils seront secondés par Julien Brun et Sabrina Delannoy. M6, quant à elles, n’utilisera qu’un seul duo de commentateurs : Xavier Domergue et Robert Pirès. Toutefois, Denis Balbir et Jean-Marc Ferreri pourraient les remplacer en cas d’empêchement lié à l’épidémie de la Covid-19. Pour rappel, en 2016, la finale de l’Euro avait rassemblé sur M6 20,8 millions de téléspectateurs.

Euro 2021 : les fanzones ne seront pas interdites Si aucune rencontre de l’Euro 2021 ne se déroulera en France, les supporters français vont tout de même pouvoir se réunir en nombre pour soutenir les Bleus. « On ne va pas interdire les fanzones », a annoncé Jean Castex ce 11 mai 2021, lors d’une interview accordée au Parisien. Toutefois, « un protocole sanitaire adapté » sera mis en place pour accéder à ces lieux où un écran géant retransmet les matchs. Concrètement, jusqu'au 30 juin 2021, seules 5 000 personnes seront autorisées dans les fanzones et tout le monde devra être assis. « Puis, on reviendra à peu près à la normalité », a ajouté Roxana Maracineanu, la ministre des sports. Euro de football : fan zones ?



« Jusqu'au 30 juin, les fan zones seront limitées à 5000 personnes assises et à partir du 30 juin on reviendra à peu près à la normalité.»

????️@RoxaMaracineanu Ministre déléguée chargée des Sports



#les4V @jeffwitten pic.twitter.com/XEnT5UpbDK — Info France 2 (@infofrance2) June 4, 2021 Les restaurants et les bars devraient également pouvoir retransmettre les matchs de cet Euro 2021. Cependant, les établissements devront respecter les règles sanitaires. Jusqu’au 29 juin 2021, ce sera 6 personnes maximum à table, une jauge à 100 % en terrasse et à 50 % en intérieur. Par la suite, la jauge devrait passer à 100 % et les consommations au bar resteront interdites.