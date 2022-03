Carburant : une réduction de 15 centimes d’euro jusqu’à cet été

C’est la dernière mesure gouvernementale qui a été annoncée : une réduction de 15 centimes d’euro par litre de carburant sera appliquée à partir du 1er avril prochain. Dans les faits, les prix affichés dans les stations seront les mêmes, puis la remise sera visible au moment du paiement. « L’État remboursera » les distributeurs, a précisé Jean Castex.

Notons que ce coup de pouce concerne aussi bien les particuliers que les professionnels. D’ailleurs, en plus du gazole et du sans-plomb 95 et 98, la réduction concernera également le GPL et le GNV (gaz naturel véhicule). En revanche, la remise ne sera pas appliquée sur le Superéthanol E85.

Selon le gouvernement, cette mesure qui prendra fin au bout de 4 mois, soit le 1er août, devrait coûter un peu plus de 2 milliards d’euros.