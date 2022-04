Le salon numérique Hello handicap permet aux personnes porteuses d'un handicap de postuler à des offres d'emploi proposées par plus de 160 entreprises.

Du 26 au 29 avril 2022, a lieu Hello handicap. Cet événement dédié aux personnes porteuses d’un handicap propose cette année plus de 17 000 offres d’emploi, adaptées à tous. 100 % numérique, ce salon est accessible depuis un ordinateur, pour le plus grand bonheur des personnes en recherche active de CDI, CDD, stage ou encore de contrat d’apprentissage.

Toutes les personnes qui bénéficient du statut de travailleur handicapé (RQTH) et qui sont à la recherche d’un emploi, sont conviées à l’événement Hello handicap qui a lieu du 26 au 29 avril 2022. Pour accéder au salon proposé 100 % en ligne afin d'éviter le déplacement des personnes les moins valides, deux options s’offrent à vous : si vous avez déjà créé votre compte, il vous suffit de vous connecter avec vos identifiants et votre mot de passe ;

avec vos et votre ; si vous êtes nouveau sur la plateforme, inscrivez-vous en renseignant vos informations personnelles et en téléchargeant votre CV et vos lettres de motivation.

Qui sont les recruteurs présents lors d’Hello handicap ? Lors de cette session intensive de recrutement, plus de 160 entreprises proposent des emplois dans toute la France. 17 000 postes sont à pourvoir dans de multiples secteurs (commerce, ressources humaines, ingénierie, cuisine, boulangerie…). Sur la plateforme Hello handicap, chacune de ces sociétés dispose d’un stand virtuel qui indique quels types de postes sont disponibles et comment y postuler. Il est également possible d’adresser à chaque enseigne une candidature spontanée pour des postes qui ne sont pas forcément proposés. Les groupes L’Oréal, Hermès, Véolia, Accord, la Française des jeux, Maison du monde, Total, Fnac, Darty, Groupe Bel, Burger King, la Mutuelle Générale, Bouygues Télécom, Auchan, Zara, Sandro et bien d’autres répondent présents cette année pour recruter des personnes porteuses d'un handicap à la recherche d’un CDI, d’un CDD, d’un stage ou encore d’un contrat d’apprentissage.

Lorsque dans l’une des vitrines virtuelles des entreprises, vous découvrez une offre d’emploi intéressante, il vous suffit de postuler en quelques clics pour informer les recruteurs de votre intérêt. Joignez votre CV et une lettre de motivation à votre demande sur Hello handicap avant le 29 avril et recevez une réponse, positive ou négative dans les plus brefs délais. Si votre profil retient l’attention d’une société, celle-ci vous propose un entretien d’embauche réalisé à distance. Par téléphone, en visioconférence ou encore via un chat, rejoignez les 2 000 embauchés qui, chaque année, intègrent un poste 100 % compatible avec leur handicap.